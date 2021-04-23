نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة مقطع فيديو، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: “الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شيء و هو الآخر ليس بعده شيء”. وأضافت :”الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك”.
وعلقت متابعة على ما قالته حلا: “ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي”. فأجابت حلا: “ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب”.
يذكر أن حلا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة مقطع فيديو، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: “الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شيء و هو الآخر ليس بعده شيء”. وأضافت :”الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك”.