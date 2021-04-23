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نشرت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ مقطع فيديو، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: “الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شيء و هو الآخر ليس بعده شيء”. وأضافت :”الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك”.
وعلقت متابعة على ما قالته حلا: “ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي”. فأجابت حلا: “ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب”.
يذكر أن حلا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، و​جومانا مراد​، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.



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