أثارت حلقة الفنانة المصرية نبيلة عبيد في برنامج “رامز مجنون رسمي” ،والمنتظر عرضها خلال الايام القليلة المقبلة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريبات من كواليس تصوير البرنامج.

وفي التفاصيل، فقد تم تداول أنباء عن إفساد نبيلة عبيد لمقلب رامز جلال ضمن برنامجه “رامز مجنون رسمي” بسبب ملابسها.

فقد أكد متابعون أن نبيلة عبيد ظهرت في البرنامج وهي ترتدي ملابس غير ملائمة للبرنامج فبدلًا من ارتداء بنطلون أو ملابس كاجوال كما جرت العادة بين الضيفات المشاركات، ارتدت نبيلة عبيد فستانًا الأمر الذي دفع برامز جلال للتوقف عن تنفيذ المقلب بها.

وقد نقل -لموقع فوشيا- عن مصادر في البرنامج إن حلقة نبيلة عبيد ستعرض خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وكشف المصدر أن الحلقة شهدت تغيرات في الفقرات التي أصبح يعرفها الجمهور من خلال مشاهدته للبرنامج يوميًا.