حل الموسيقار ” حلمي بكر” ضيفا مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها العرافة المذاع على قناة المحور .

وخلال اللقاء أعرب حلمي بكر عن شكواه لما يشعر به من وحدة خلال الفترة الحالية ومكوثه بمفرده في منزله .. فقال : ” هنزل من هنا اروح البيت بابقى أنا والحيطان بتاع البيت وأنا متعودتش كده .. في يوم من الأيام كان شقتي إسمها المنور فيها كل فنانين مصر ” .

وبسؤال بسمة وهبة له عن من يسأل عليه من الفنانين أشار حلمي بكر إلى أن صابر الرباعي ومدحت صالح وعلي الحجار هم من يداوموا على السؤال عنه .

وأضاف : ” قاعد لوحدي في الشقة ومحدش بيجي يخدمني وفي أصدقاء بيسعوا يدوروا عليّ إنما أنا عارفة عزة النفس تخليكي تقولي مش هطلب مين أو هطلب ليه ” .

وتابع حلمي بكر: ” بروح أواجه نفسي والحمد لله إن علاقتي بنفسي كويسة جدا .. كل بس اللي بيضايقني إني ممكن أموت وأنا قاعد ومحدش يحس بيّا ” .

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