بعد التصريحات التي خرجت بها السيدة ” نوسة ” زوجة الفنان ” أحمد عدوية ” هاجمت من خلالها الملحن ” حلمي بكر ” خلال لقائها وزوجها مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس .

فقالت إنها لن تسامح هي وأولادها حلمي بكر على خلفية مطالبة الأخير بتوقف ومنع أحمد عدوية من الغناء وإعلان الاعتزال بسبب حالته الصحية وإنها بكت عندما سمعت ذلك .

رد حلمي بكر على تلك التصريحات معربا عن إنزعاجه واستيائه منها فقال : ” اللي بتعمله زوجة عدوية دا تسول مالوش علاقة بيا وأحسن تفرش ملاية وتلمله قرشين .. تسامحني على إيه ومتسامحنيش على إيه مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها ” .