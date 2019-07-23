حليمة بولند تتغير ملامحها بالكامل باتت نسخة أوروبية!.. ما علاقة مهيرة عبدالعزيز!

اثارت المذيعة حليمة بولند ضجة كبيرة من خلال صورها الاخيرة والتي التقطتها خلال رحلتها لقضاء العطلة الصيفية في برشلونة، حيث بدت كشخص آخر وبملامح مختلفة تماما عن شكلها الطبيعي.

وظهرت حليمة في الصور بشعر اشقر بالكامل، ووضعت العدسات اللاصقة باللون الازرق، وطبقت مكياجاً ناعماً وبسيطاً على غير عادتها، واكملت اطلالتها بملابس صيفية كاجوال فبدت تشبه الى حد كبير الاعلامية مهيرة عبد العزيز، بحسب رواد مواقع التواصل.



وكانت اطلالة حليمة الجديدة محط اهتمام عدد كبير من متابعيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من انتقد شكلها على اعتبار انها باتت مختلفة ولا يمكن معرفتها، طالبين منها العودة الى شكلها الطبيعي والتوقف عن هذه القصص لاثارة الجدل. وهناك من اعجب بشكلها الاوروبي الجديد وانتقدوا اتهامها من قبل البعض ب”عقدة النقص”، مؤكدين انها لا تقوم بايذاء أحد في التغيير الذي تقوم به باستمرار وهو قرار شخصي يرتبط بها فقط.