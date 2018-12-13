حليمة بولند تثير الجدل بـ “سوشي الذهب” !

أثارت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ جدلاً كبيراً، بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها خلال إحتفالها بعيد ميلادها. وما لفت الأنظار هو طبق “سوشي” يحتوي على الذهب.

وإنتقد البعض بولند بسبب هذا الاستعراض والتبذير، فيما رأى آخرون أنها تتمتع بحريتها الشخصية.

ولم تكن بولند الوحيدة التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأكل الذهب، فقد سبقها إلى ذلك الفنان الكويتي ​عيسى المرزوق​، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يأكل طبقاً من اللحم المطلي بالذهب، وأثار وقتها موجة من الغضب.