كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن نجاتها من الموت بأحد العيادات الخاصة بعمليات التجميل وذلك بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياتها لولا مشيئة الله ومحاولات الأطباء على حسب تعبيرها.

وقالت حليمة بولند عبر تطبيق “سناب شات”: “اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله.. كنت راح اموت من ابرة البنج بالعيادة..لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة”.

وأضافت: “قعدت اتشهد كثير واقرأ قران وركبولي جهاز الأكسجين.. والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله”.

وأنهت كلامها بتحذير بعض الفنانين، قائلة: “ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات.. والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم عشان تخلون بالكم والله هو الحافظ”.

وتعتبر الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إحدى الشخصيات المشهورة بإثارة الجدل، وتحديدًا في الكويت، بسبب ملابسها وتصرفاتها.