صدمت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ الجمهور بصورتها على جواز سفرها الخاص، وجاء ذلك بعد أن كشفت عن هذه الصورة وهي في طريقها للإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس الأمة الكويتي.

ونشرت بولند عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل السيارة وتمسك جواز السفر بيدها، قائلةً: “أنا في طريقة للتصويت، هل أريكم الصورة أم لا؟ أكيد رأيتم تاريخ ميلادي، 1980”.

وأضافت: “شاهدوا الصورة، أتوقع الكثيرون يخافون من عرض صورة الجنسية لأنها تحفة، ولكنني تجرأت ووضعتها، وصديقتي أخبرتني أنني أشبه مريم ابنتي”.

وأعرب عدد من المتابعين عن صدمتهم بسبب شكلها على جواز السفر، إذ أشاروا إلى تغيّر واضح بملامحها بسبب عمليات التجميل.













