فاجأت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، متابعيها على حسابها بـ”سناب شات” بنشرها مقطع فيديو جديد قدمت خلاله أغنية بصوتها بمناسبة السنة الجديدة مستطلعة أرائهم حول رأيهم بصوتها.

وبدأت حليمة بولند المقطع بالقول “والحين اسمعكم صوتي وانا اغني” لتغني بعدها أغنية “من الألف جيته” التي سبق وغناها الفنان الكويتي “علي كاكولي” والتي تقول كلماتها “نا ومن الألف جيته.. كل ماطاح شديته.. وزودته ثقه بنفسه.. ضعيف القلب وقويته.. عطيته مني شخصيه.. ثقه وأسلوب وجديه.. ولما شاف نفسه كبير صرت بعينه شويه” لتختم المقطع باستطلاع اراء متابعيها عن رأيهم في صوتها.

واللافت ان معظم المتابعين شككوا ان يكون صوت الغناء في المقطع هو صوت حليمة بولند حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مو حليمه هذي هههههه تستهبل عليكم” و “اولاً مو صوتها ثانياً كلمات الأغنية تفشل”.