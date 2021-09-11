فاجأت الاعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة هندية كاملة من ناحية الملابس والمكياج.

وارتدت حليمة بولند، الساري الهندي على طريقة أهل البنجاب، معقبة على صورها: “كله شغل إيد، يهبل شوفوا التفاصيل، وكرني بأيام الهند، وسفرتي الجميلة مع أهلي، كانت أيام تجنن”.

وأضافت:”راح أوريكم التفاصيل بس خليني أكل ميتة جوع، بروح آكل أكل ياباني، يعني اللبس هندي والأكل ياباني”.

يذكر أن حليمة بولند أثارت الجدل مؤخراً بسبب تغيّر ملامحها وتشوّه شكل شفتيها بسبب مبالغتها بالحقن التجميلية، ما أصاب الكثيرين من متابعيها بالصدمة بسبب حقن البوتوكس والفيلر.