حليمة عدن: “بالبوركيني او البيكيني كلنا نساء واثقات”

نشرت عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية حليمة عدن صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالبوركيني بين مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين مايوهات البحر العادية.
وقالت حليمة عدن بعد ان وجهت الشكر على تصميم بوركيني خاص بها: “بالبوركيني او البيكيني كلنا نساء واثقات”.
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All the ladies + our mini @si_swimsuit baby 👶❤️ thank you @mj_day & the entire team for custom designing a burkini for me!! Burkini/Bikini we are all confident women 👏 📸 @altaimages
يذكر ان حليمة عدن البالغة من العمر 21 عامًا تعمل على إعادة تعريف مفاهيم ملابس الحجاب بالصور التي تنشرها عبر انستغرام وتسعى إلى الإختلاف وارتداء كل أشكال الملابس لتؤكد على أنه يمكن للفتيات الجمع بين الحجاب وستايل الأنيق في نفس الوقت.
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ولفتت حليمة عدن انتباه الجمهور عندما كانت مراهقة بعد رفضها إزالة الحجاب بينما كانت تتنافس في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا لعام 2016، وفي عام 2017، أصبحت أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب تظهر على غلاف مجلة Vogue.