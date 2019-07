حليمة عدن: “بالبوركيني او البيكيني كلنا نساء واثقات”

View this post on Instagram

All the ladies + our mini @si_swimsuit baby 👶❤️ thank you @mj_day & the entire team for custom designing a burkini for me!! Burkini/Bikini we are all confident women 👏 📸 @altaimages