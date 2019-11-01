حليمة عدن من الحجاب الى قرون maleficient احتفالا بالهالوين!

نشرت حليمة عدن، اشهر عارضة ازياء محجبة في العالم، صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام احتفالا بيوم الهالوين.

وقد تنكرت حليمة عدن في الصورة بلوك انجلينا جولي في فيلم Maleficent وهي الاطلالة التي تتميز باللون الاسود وقرنين كبيرين.

يذكر ان حليمة عدن كان قد شاركت مؤخرا في في معرض “هي” للأزياء العربية في نسخته 16 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

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