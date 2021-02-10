انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بحماتها السيدة ” جميلة الهاشم ” والدة زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

وتداول المتابعون معلومات غير مؤكدة في تعليقاتهم على الصورة حول الوضع الصحي لحماة نانسي عجرم حيث أشار البعض إلى تدهور حالتها الصحية وطالبوا بالدعاء والصلاة لها .

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المرض الذي أصاب السيدة جميلة بينما أشارت بعض الصفحات إلى أنه من المرجح أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا .

وعلى الجانب الآخر التزمت عائلة جميلة الهاشم الصمت ولم يخرج أحد لتأكيد أو نفي ما تم تداوله .