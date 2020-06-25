نشر الفنان “حمدي الميرغني ” صورة له برفقة الفنان ” محمد أسامة ” الشهير بأوس أوس والتي وجه له من خلالها رسالة دعم بعد وفاة نجل الأخير منذ أيام .

فكتب حمدي الميرغني في تعليقه على الصورة قائلا : ” أوس أوس مش مجرد صاحب جدع أوس أوس أخ بمعني الكلمة جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح سند وضهر ليا ولكل أصحابه وأهله ودايما الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف ” .

وتابع : ” قلبي واجعني عليك ياخويا بس أنا عارف كويس إنك مؤمن بقضاء الله ومؤمن أن علي في مكان أفضل بكتير .. علي طير من طيور الله في جنته إن شاءالله .. وأنا عارف إن الفراق صعب أوي بس واثق أن ربنا هيهون عليك بقولك الحمدلله ” .

وأضاف حمدي : ” ربنا يصبرك ويخفف عليك أنت ورويدا وتفضلوا ساندين بعض دايما في الشدة وربنا يجعلها أخر الأحزان عليكم إن شاء الله .. بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم علي فراق علي ويجعله الله شفيعا لهم في دخولهم الجنة ويبارك لهم في عمر ” .