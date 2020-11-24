دافع الفنان الإماراتي حمد المزروعي عن الفنان المصري محمد رمضان بعد تطور الازمة التي اثارتها صورته مع الفنان الاسرائيلي عومير آدام في دبي خلال حفل غنائي وحقيقة عدم معرفته بجنسيته.

وكتب المزروعي عبر حسابه على تويتر: “لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية لـ التوضيح”.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

لكن العديد من المتابعين لم يقتنعوا بهذا التصريح وقبله تعليق محمد رمضان، كون الصورة توحي بأن الفنان المصري على علم به فيما استغرب البعض هذه الازمة خاصة وان مصر اول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل حيث كتب احدهم: “وش المشكله طيب مو المصريين مطبعين مع اسرائيل من زمان” فيما سخر اخر “وعادي يعني ليش لو تصور مع اسرائيلي شو فيها بشر مو المسيح الذجال”.

وش المشكله طيب مو المصريين مطبعين مع اسرائيل من زمان — ماجد المطيري (@7nk997) November 23, 2020

وعادي يعني ليش لو تصور مع اسرائيلي شو فيها بشر مو المسيح الذجال — ۩حشيم المعاني ۩ MBZ (@UAEEAGLE24) November 23, 2020

حتى لو يعرف، هو حر، اسرائيل رسميا ليست عدو لمصر، ولا يوجد قانون يمنع المصريين من التعامل مع اسرائيل او اي بلد اخر — احمد (@AhmedWagih) November 23, 2020

وكان المزروعي هو أول من نشر الصورة عبر حسابه على تويتر قبل أن يحذفها، وعلق عليها: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”.

بعدها نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع “فيسبوك”، الصورة نفسها، وعلّقت: “الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

يذكر أن نقابة الممثلين المصريين كان قد اصدرت بيانا جديدا حول هذه الازمة جاء فه أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

وأوضحت النقابة أن “التحقيق مع الممثل المصري سيستمر بحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.