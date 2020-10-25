رفض الاعلامي الكويتي حمد قلم المشاركة في الحملة التي اطلقها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة البضائع الفرنسية بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاخيرة.

وكتب حمد قلم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أنا شخصياً ماراح اقاطع #المنتجات_الفرنسيه بالنهاية المتضرر الأكبر التاجر الكويتي وهو ماله ذنب. اذا في طريقه ثانيه نوصل فيها احتجاج مثلة حملة تواقيع او هاشتاق بتويتر انا معاكم”.

وتابع حمد قلم: “أدري في ناس بتتفق وفي ناس بتختلف بالنهاية كل واحد حر بتصرفاته.. لا انت غلط ولا انا غلط”.

أدري في ناس بتتفق وفي ناس بتختلف

بالنهاية كل واحد حر بتصرفاته..

لا انت غلط ولا انا غلط — مع حمد قلم (@7amadQalam) October 24, 2020

وكانت قد تزايدت أمس الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار ردود فعل غاضبة أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد “عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور” تجسّد النبي محمد.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، الخميس، في مراسم تأبين المدرّس صمويل باتي التي قتله إسلامي بقطع الرأس على خلفية عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تجسّد النبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير، أن القتيل “كان يجسّد الجمهورية”، وأكد أنّ بلاده لن تتخلى “عن رسوم الكاريكاتور”.