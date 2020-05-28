عادت إلي الواجهه الشائعات حول حمل الفنانة المصرية “شيرين عبد الوهاب”، بعد أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، حيث كانت برفقة طبيب وكانت ترتدي فستانًا فضفاضاً ويبدو عليها بوضوح أكتسابها مزيداً من الوزن، مما دفع جمهورها ليتساءل عن حقيقة حملها وانتظارها مولوداً جديداً من زوجها الفنان حسام حبيب.

وفي زيارة سريعة الى صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وجد أنها تجاهلت الموضوع تماماً ولم تعلّق عليه هذه المرة، مع العلم أنها أعتادت علي نفي تلك الشائعة التى تفيد بحملها فيما سابق، حيث أكدت خلال حفل لها في الكويت أحيته قبل أزمة كورونا انها اصيبت بوعكة صحية في الصيف الماضي أضطرتها أن تختفي لعدة أشهر بعيداً عن الساحة الفنية. وليس بسبب حملها كما أدعي البعض، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها كي ترزق بطفل من زوجها حسام، وأكدت أن عند حصول الحمل لن تخفي هذا الخبر السعيد وستعلن عنه علي الفور .

الفنانة”شرين عبد الوهاب” بصحبة طبيبها الخاص

يُذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد عبرت مؤخراً عن إعجابها بعض الأعمال الدرامية التى شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلال سلسلة من التغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حيث أثنت على ثلاثة أعمال هي: “الإختيار” لأمير كرارة، و”النهاية” ليوسف الشريف، و”الفتوة” لياسر جلال، كما أن شيرين لم تغب بصوتها عن محبيها خلال شهر رمضان، حيث شاركت بصوتها في أداء أغنية إعلان “فودافون” الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكُرة في مصر، بجانب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وقد جري بثه عبر الفضائيات طوال أيام شهر رمضان المبارك.