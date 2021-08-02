على مدار الـ 48 ساعة الماضية تصدر اسم مغني المهرجانات الشعبي حمو بيكا مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب التصريحات الجريئة التي أطلقها، حيث قال “بيكا” إنه لا يتعاطى المخدرات إطلاقا ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر. ولكنه لم يكن هو الأول بين الفنانين الذي صرّح بأنه يشرب الخمور أو المواد المخدرة بشكل عام.

حيث ارتبطت المخدرات والمشروبات الكحولية بأسماء الكثير من النجوم على مدار سنوات عديدة، فمنذ وقت طويل وهناك فنانون صرحوا بتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، والأدهى أن منهم من ذهب وراء قضبان السجون جراء القبض عليه وبحوزته كميات منها، وإليك أشهر هؤلاء النجوم.

علي الحجار

كشف الفنان علي الحجار خلال استضافته ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، مع مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، إن رجوعه عن شرب الخمور كان بعدما سأله والده عن سبب عدم صلاته فقال له إنه يشرب الخمر، وعندما توفي والده وعاد من عزائه، ووجد جميع صوره هو وأشقاؤه مع والده غير موجودة على الحائط كما كانت، عدا صورة له، وحين سأل والدته قالت إن والده فعل ذلك، لذا بحث عن رسالة والده من هذا الأمر وربط بينها وبين مسأله شربه للخمر وعدم الصلاة، ليتخذ قرارًا بالإقلاع عن الخمور تمامًا.

فاروق الفيشاوي

فيما قال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في نوفمبر 2015 ببرنامجها “100 سؤال” أنه كان يقوم بتعاطى المخدرات، وبشكل خاص “الهيروين والأفيون” كنوع من التجربة، ولكنه أيضا تراجع عندما وجد أن هذه التجربة أضرت به على المستويين الإنساني والفني، بالإضافة إلى تقصيره في مسؤولياته كأب، وأقلع عنها، وساعدته في ذلك طليقته الفنانة سمية الألفي، وبعض الأصدقاء الآخرين.

سعيد صالح

سعيد صالح من أشهر الفنانين الذين أعترفوا بتعاطي المخدرات، ففي نوفمبر عام 1991 ألقي القبض عليه بأحد الأوكار، ولكن قضت المحكمة ببراءته لأسباب شكلية في الإجراءات، إلا أن مباحث الإسكندرية ألقت القبض عليه في يوليو 1995 أثناء تعاطيه المخدرات، وفي تلك المرة قضت المحكمة بحبسه عامًا كاملاً وتغريمه 10 آلاف جنيه. وروي تجربته مع المخدرات في عدد من البرامج التلفزيونية

أحمد الفشاوي

في مايو 2017 عام أعلن الفنان الشاب أحمد الفيشاوي للمرة الأولي عن تعاطيه المخدرات بمختلف أنواعها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج “أنا وأنا”. وقال احمد الفيشاوي حينها: “ضربت مخدرات من أنواع مختلفة، بس عمري ما ضربت بودرة، وأنا متعود على شرب الخمرة”.

شعبان عبد الرحيم وفريد شوقي

كما صرّح المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في أكثر من لقاء تلفزيوني بتعاطيه مخدر “الحشيش”.

كما كان اعترف النجم فريد شوقي بإدمانه المشروبات الكحولية حيث قال أنه يتناول بعض الكؤس منها بشكل يومي.

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