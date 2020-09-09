خرج مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” ببث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجه من خلاله طلبا للرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ومحافظ الإسكندرية بالسماح له بإقامة حفل زفافه .

وذلك بعد قرار السلطات الأمنية بمنع إقامة حفل الزفاف الشعبي الذي دعا له حمو بيكا في منطقة البيطاش يوم 9 سبتمبر إتباعا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية بمنع التجمعات الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعبر حمو بيكا في حديثه إلى حبه لمصر ولرئيسها وإنه يرغب فقط في إقامة حفل بسيط يقتصر على حضور عائلة العروسين فقال : ” أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم .. أنا بحب مصر وبحب الرئيس وسيادة الوزير وكل واحد مسئول في البلد ” .

وتابع : ” كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا .. حمو عاوز يفرح .. عاوز اعمل فرحي لازم تساعدوني .. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا ” .