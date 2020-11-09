بعد أن انتقد نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، حضور حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال إلى حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، والذي برره هاني مهنى في تصريحات صحفية بعدم دعوته لهم وحضورهم المفاجيء لحفل الزفاف.

دافع مغني المهرجانات حمو بيكا عن نفسه في فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك” مؤكداً أنه يتوجه بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ووجه حديثه إلى هاني مهنى قائلاً إنه يعتز بكل الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، وأن ما حدث هو أن هنادي مهنى تواصلت مع عمر كمال وطلبت منه حضور حفل زفافها بصحبة حسن شاكوش وحمو بيكا، وهو ما استجاب له الثلاثة.

أضاف أنه لم يكن ليتوجه لحضور حفل الزفاف دون دعوة، وأنه ذهب تقديراً لهنادي مهنى التي دعته إلى حفل زفافها، لذلك لا ينتظر دعوة من هاني مهنى لأنه مدعو بالفعل من قبل ابنته، وأنه يعرف أن هاني مهنى يراه “بيئة ومتسول” لكن هذا غير صحيح، لأنه “ابن ناس محترمة” ولم يرتكب أي جريمة، واجتهد كثيراً لكي لا ينحرف.

وتابع أن هاني مهنى له كل الاحترام والتقدير، لكن وجودهم في الفرح أشاع البهجة والفرحة، ووجه التهنئة إلى هنادي مهنى وقال إنهم غير غاضبين من تصريحات والدها، وأنهم يتمنون لها السعادة مع زوجها أحمد خالد صالح.

وأكد بيكا أنه يمتلك تسجيلاً صوتياً لمكالمة هنادي مهنى مع عمر كمال وطلبها حضوره حفل زفافها، متسائلاً عن سر الهجوم المستمر عليه من أشخاص متعلمين، وعدم استيعابهم له كشاب في بداية طريقه، مؤكداً أن سوء معاملتهم له قد يجعله شخصاً سيئاً، وأنهم لو أحسنوا معاملته ووجهوه قد يصبح شخصاً أفضل، وتساءل: “ليه دايماً شايفيني صايع وبلطجي؟، مؤكداً أنه لم يكن أبدًا شخصاً سيئ الأخلاق.

وأشار حمو بيكا إلى أنه يحاول أن يدافع عن مصدر رزقه، خاصة أنه حديث الزواج وينتظر ولادة طفل قريباً، وفي الوقت نفسه حكم عليه بالحبس لمدة عامين، متسائلاً إن كان حبسه يرضي منتقديه، لكنه يعرف أن هاني شاكر صاحب قلب كبير ولن يرضى له بالضرر أو أن يولد ابنه وهو في السجن.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhamooobika%2Fvideos%2F2703191550009724%2F&show_text=0&width=267

ووجه بيكا رسالة إلى من وصفهم بـ”إخوته” قائلاً إنه لم ينظر أبداً لما يمتلكه الآخرون، وأنه لم يدخل إلى المدارس لكنه تعلم من الحياة، مشيرًا إلى أن هناك 20 شخصاً يعملون معه ولدى كل منهم أسرة تعتمد عليه ليعولها، مؤكداً أن تعرضه للأذى يضر بحياة هؤلاء الأشخاص، وأنه يحتاج إلى المساندة بدلاً من مهاجمته وتحويله إلى مجرم.

وتحدث عن تهديداته بتكسير مقر نقابة المهن الموسيقية قائلاً إنه لم ينفذها، ولم يحطم أي شيء وأنه في تلك الواقعة كان يدافع عن “أكل عيشه” بعد شعوره أن حياته تتعرض للتدمير، وأنه كان يهدف بالتهديد إلى إيصال رسالة إلى هاني شاكر، لكنها لم تصله بالشكل الذي قصده.