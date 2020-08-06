رغم الموقف المحرج الذي تعرض له المرة السابقة وتعرضه للسخرية بسبب الصعوبة التي واجهها في لفظ “باتون ساليه” فإن المغني الشعبي المصري حمو بيكا لم يتردد في تكرار التجرية وغناء بعض الكلمات باللغة الانكليزية.

فقد ظهر حمو بيكا في فيديو جديد نشره على حسابه على الفايسبوك وهو يحاول ان يغني باللغة الإنجليزية وتحديدا عبارة “I miss you very hard” معلقا على الفيديو: “التريند الجديد هنضحك مصر كلها”.

وبالفعل فقد أثار الفيديو تفاعلا كبيرا من جمهور حمو بيكا الذي اشادوا بهضامته وانه يضحكهم بالفعل.

وكان حمو بيكا قد رد على احتواء عدد من الأغانى التى أصدرها لكلمات مسيئة، قائلاً: “مهرجان أمك صاحبتي، هذه الجملة عرضت فى فيلم حرب كرموز ولم أكن صاحبها، ومع احترامى للجميع، اللى مش عاجبه حمو بيكا، ميتفرجش عليه، واخرج من حياتى، أنا مش هبطل اللى بعمله نهائي، اللى عايز يسمع حمو بيكا يسمعه، ولو عاد بيا الزمن مش هغنى هذا المهرجان، وهناك أمور كنت أفعلها فى السابق لم أعد أقوم بها”.