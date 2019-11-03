حنان ترك تعلن عودتها للجمهور بعد فترة غياب 7 سنوات

نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي منشورا لها تعلن من خلاله عن عودتها مجددا للأضواء والجمهور بعد فترة غياب دامت حوالي 7 سنوات .

حيث قررت العودة بطريقة مختلفة بعيدة عن التمثيل والفن من خلال ظهورها في كل يوم خميس عبر خدمة ” البث المباشر ” لتلقي الأسئلة من متابعيها ومحبيها والتفاعل معهم .

وطلبت من متابعيها الاشتراك في قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ” بهدف مشاهدة كافة مقاطع الفيديو التي ستطل بها عليهم .

وكتبت حنان ترك في منشورها قائلة : ” هكون معاكم كل يوم خميس من أول الخميس اللي جاي من الساعة 7 لحد الساعة 8 ونص مساء لايف للإجابة على كل اسئلتكم وهنشارك نصايح لبعض بإذن الله على قناة اليوتيوب دي .. اعملوا اشتراك فيها علشان يوصلكم إشعار لما اطلع لايف إن شاء الله ” .

وعلقت حنان على منشورها مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الحسابات التي تنتحل شخصيتها ونشرت جميع حساباتها الموثقة على السوشيال ميديا وقالت : ” نرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث إني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة علي انستجرام وتويتر وهذا الحساب على فيس بوك وجاري توثيقه .. وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا ” .

يذكر أن حنان ترك قد أعلنت اعتزالها عن الفن في عام 2012 أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج ” أنا والعسل “مع الإعلامي اللبناني نيشان .. بعد تقديم آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل ” الأخت تريز ” .