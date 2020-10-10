شاركت الفنانة المصرية المعتزلة ​حنان ترك​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور لإبنيها يوسف وآدم، بالأبيض والأسود، من مرحلة الطفولة ثم شاركت عبر خاصية “ستوري” صورتين لهما حالياً بعد أن أصبحا شابان وسيمان.

و أنهالت تعليقات محبي حنان ترك ومتابعيها وبعض من أصدقائها النجوم أيضا، علي تلك الصور حيث قالت إحدى المتابعات :” حتة منك ما شاء الله ربنا يحفظه و يبارك فيه”، فيما قالت أخرى :” نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه”. وعلقت متابعة أيضا قائلة :” شبهك اوي ما شاء الله”.

يذكر أن الفنانة حنان ترك لديها 5 أبناء هم “آدم ويوسف” من زوجها الأول خالد خطاب، و”محمد” من زوجها الثاني محمد يحيى، و”مريم ومنى” من زوجها الحالي محمود مالك.

يوسف وآدم نجلي الفنانة حنان ترك قي سن الشباب

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، الذى يتزامن مع يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، حيث كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “كل عام ومصر وجيشها وشعبها بألف خير وعزة ونصر، انتصار أكتوبر الذكرى الخالدة والمكتوبة بحروف من نور لتنير لنا وللأجيال المقبلة الطريق.. دامت مصر بعزة ونصر”.

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.