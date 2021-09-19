أعربت الفنانة ” حنان ترك ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن إنزعاجها من الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل إسمها وتنشر منشورات على لسانها في إنتحال لشخصيتها محذرة من التعامل معها .

ويأتي ذلك بعد نشر صفحة تحمل إسم ” حنان ترك ” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يتناول الحديث عن اهتمام الزوج بزوجته ماديا والذي حمل عبارات واستخدم كلمات لا تشبه شخصية الفنانة المصرية وأسلوبها .

فجاء في المنشور : ” والله اللي عايز مراته حلوه يصرف عليها .. عايزها بتلمع وجميلة وشعرها سايح ونايح إديها فلوس تروح تعمل كل دا وأنضف بيوتي سنتر .. عايزها إيدها جميلة وضوافر ومانكير هاتلها خدامة تغسل المواعين وتغسلك شرباتك النتنة ” .

وتابع : ” عايزها جسمها مشدود بعد الولادة أعملها عمليات شد ووديها جيم .. عايزها ناجحة وشاطرة وليها إسم افتح لها مشروع واعملها بزنس خاص بيها .. مش معاك تعمل كل دا يبقي تحترم نفسك وتقدر الست اللي شيلاك وصيناك وهمها راحتك وراحت عيالك واحمد ربنا إنّها مستحملاك ” .

وأكدت حنان ترك في تغريدتها على إتخاذها للإجراءات اللازمة والإبلاغ عن هذه الصفحة وغيرها من الحسابات المزيفة التي تحمل إسمها وذلك في تعليقها على تغريدة لأحد المتابعين الذي حذرها من هذا الحساب مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا يمت لحنان ترك بصلة .

فقالت : ” شكراً جداً لتعليقك فعلاً دي صفحه بتكتب عن لساني وللأسف في صفحات كتير زيها وجاري التبليغ عنها .. ومبسوطة إن المتابعين واعيين وعارفين إن دي مش طريقتي ولا أسلوبي ” .

@HanannTurk السلام عليكم و مساء الخير

انا عارف ان ده مش حسابك ولا صفحتك علي الفيسبوك ولا ده اسلوب حضرتك في الكلام و الكتابه بس لما شفتها قلت ابعتها لحضرتك

شكراً لوقتك pic.twitter.com/USrloBRU4y — HeshamElBadry 𓂀 𓋹 (@HeshamBadry) September 16, 2021

شكرا جدا لتعليقك فعلا دي صفحه بتكتب عن لساني وللاسف في صفحات كتير زيها وجاري التبليغ عنها ومبسوطة ان المتابعين واعيين وعارفين ان دي مش طريقتي ولا اسلوبي https://t.co/chAi4AOpcW — Hanan Turk (@HanannTurk) September 16, 2021