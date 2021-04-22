نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر حذرت من خلالها من وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تحمل إسمها وهي لا علاقة لها بها وغير مسئولة عن ما يتم نشره فيها .

وأشارت حنان ترك إلى أنها تقدمت ببلاغات إلى إدارة فيس بوك لإغلاق هذه الصفحات التي تنتحل شخصيتها وأنها بتستخدم بالوقت الحالي حسابيها على موقعي تويتر وإنستجرام فقط .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها .. وقدمت بلاغات لإدارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي إنتظار رد إدارة الفيس بوك فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر ف الفيس بوك ” .

وتابعت : ” وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على الفيس بوك سيعرف الجميع بالصفحة .. وتعاملي من الآن سيكون من خلال صفحتي الموثفة على تويتر وإنستجرام والرجاء من الجميع عدم الإنسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني ” .

في صفحات بتنشر كلام على لساني وانا غير مسؤولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة الفيسبوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي إنتظار رد إدارة الفيسبوك فانا متوقفة تماما عن التعامل والنشر ف الفيسبوك وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة — Hanan Turk (@HanannTurk) April 22, 2021

وتعاملي من الآن سيكون من خلال صفحتي الموثفة ، على تويتر ، وانستجرام والرجاء من الجميع عدم الإنسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني — Hanan Turk (@HanannTurk) April 22, 2021