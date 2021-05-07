أعلنت الفنانة البحرينية ​حنان رضا​ قبل قليل عن عقد قرانها على شخص اختاره قلبها كما وصفته من دون الكشف عن هويته مؤكدة انه من خارج الوسط الفني.

وقد حرصت حنان رضا على إخفاء وجه عريسها وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام والتي بدت فيها بفستان الزفاف وعريسها يضع خاتم الزواج في يدها.

وقالت حنان في منشورها :”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل الله وكرمه تم عقد قراني بمن اختاره عقلي و حبه قلبي ولله الحمد والشكر على جبر الخاطر وهذا الرزق الذي تدمع له العينين اللهم اجعله لي كما احب واجعلني له كما يحب اللهم لك الحمد عُقِد القلب بالقلب”.

وانهالت عبارات التبريك والتهنئة على رضا بهذه المناسبة متمنين لها السعادة والهناء .

كما اعلنت حنان رضا الخبر، أثناء لقائها على برنامج “trending” المذاع على قناة “mbc”, قائلة “حلم أي بنية أنها تتزوج انسان تحبه والحمدلله رب العالمين زوجي نحنا من ثلاث سنين نحب بعض وكلم اهلي من ثلاث سنين وصار ظروف كورونا وصار تأجيل وهذا العام حطينا النقط على الحروف”.

وتابعت “شعور جد جميل انك تصبر وتأمن بشخص ويتحقق مرادك وما في شيء مستحيل مع رب العالمين انا جدا فخورة باختياري لهذا الشخص الشهم الكريم الرجل بمعنى الكلمة وتشرفت اني ناسبت هذه العائلة الجميلة الرائعة”.

واضافت “هو ما له علاقة بالفن يعني شاءت الصدف وخلتنا الدنيا ان نعرف بعض ولكن ليس له أي علاقة بأي فن”.