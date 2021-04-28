خرجت الفنانة المصرية ” حنان شوقي ” بمنشور لها طالبت من خلاله بتكريم الطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” والوقوف إل جانب أسرته .

وفي تعليقها على هذا المنشور قالت حنان شوقي في تصريحات صحفية لها أن مطالبتها باتخاذ موقفا إنسانيا تجاه أشرف أبو اليسر وأسرته يعود للحالة النفسية السيئة التي يمر بها نجله الصغير ” آدم ” وأنها تتعاطف معه كثيرا بعدما عايش ما حدث لوالده .

فعلقت قائلة : ” أنا قلبي وجعني على الولد قلبي وجعني عليه وبطالب إنه يعيش في سلام طول حياته ” .

وتابعت أنها تطلب من وزير الطيران إتخاذ موقف إنساني تجاه الطيار الراحل من أجل نجله الصغير وتاريخه في الطيران حيث كان معروفا عنه الاحترام والنزاهة وليس من الإنسانية أن نمحي تاريخه بسبب غلطة صغيرة .

وأكدت حنان شوقي على أنها لم تقصد من تصريحاتها الهجوم على الفنان ” محمد رمضان ” وأن تصرفاته الشخصية لا تهمها إطلاقا ولا تعنيها .