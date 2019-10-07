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حنان مطاوع تكشف سبب إخفائها لحملها

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أدلت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” بتصريحات تليفزيونية لبرنامج ” عرب وود ” عن السبب من وراء إخفاءها لخبر حملها عن الجمهور .

وأكدت حنان مطاوع على إنها لم تتعمد إخفاء جملها نهائيا عن الصحافة والجمهور .. إلا إنها تفاجئت بخبر حملها الذي علمت به أثناء تصوير مسلسل ” لمس أكتاف ” .

وأشارت إلى أنها ارتكبت بعد ذلك لإنها لم تكن مستعدة لاستقبال الحمل في ذلك الوقت فقالت : ” اتخضيت وارتبكت ولم يكن لدى أي تخطيطات من أي نوع لكى أحمل ” .

وأضافت إلى أن فترة حملها كانت فترة صعبة وخاصة إنها تعاني من ” ديسك في أسفل الظهر ” .

وقالت حنان مطاوع أن اختيارها لإسم ابنتها أماليا يعود إلى رغبتها في تسميتها بإسم فرعوني مصري أصيل .

يذكر أن حنان مطاوع وضعت إبنتها ” أماليا ” من زوجها المخرج المسرحي ‏أمير اليماني منذ شهر تقريبا .

 

 

 

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