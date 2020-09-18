كشفت الفنانة نوال الكويتية عن أحدث صورها مع ابنتها حنين حيث ظهرتا خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية تزامنًا مع عيد ميلاد طفلتها العاشر، الذي يوافق 17 سبتمبر،.

فقد نشرت نوال الكويتية عدة صور عبر حسابها على انستغرام، خلال قضائها عطلتها الصيفية رفقة أسرتها.

وظهرت حنين ابنة الفنانة نوال الكويتية وهي مرتدية ملابس مشابهة لوالدتها، وتحتضنها وتقبّلها، وعبرت نوال عن مدى حبها الشديد لابنتها في يوم ميلادها، وعلقت على الصور قائلة: “ربي يحفظ لي بنيتي ويطول بعمرها”.











وتلقت نوال الكويتية التهاني من قبل متابعيها، الذين تمنوا لابنتها حنين السعادة والنجاح في حياتها، وعبروا عن مدى إعجابهم بصورها مع ابنتها وكان منهم الاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت: “اللهم آمين و يحفظك لها و تفرحي فيها دوم” والنائبة الكويتية صفاء الهاشم التي كتبت: “اللهم آمين يارب العالمين يالحبيبة، ويوفق “الحنينّة” ويسعدها ويرزقك برها ”.

يذكر ان حنين هي الابنة الوحيدة للفناننة نوال الكويتية من زوجها الملحن الكويتي مشعل العروج والذي تزوجته عام 2009.