بدأت الدكتورة آمال رزق رئيسة مسابقة Miss Egypt التحضيرات الأولى للمسابقة، حيث صرحت بأن الفنانة حورية فرغلي هي أولى المشارِِكات في عضوية لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام.

وصرّح محمد علي المنسّق الإعلامي للمسابقة، بأن حورية فرغلي ستكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “Miss Egypt 2021” والمقرر أن تبدأ فعالياتها بكاستينغ المسابقة يوم الجمعة ٢ تموز (يوليو) المقبل في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتُعدّ مشاركة حورية فرغلي في مسابقة Miss Egypt، أولى الفعاليات التي تشارك فيها بعد نجاح عمليات إصلاح الأنف التي أجرتها في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة الماضية، عقب غياب لأكثر من أربع سنوات عن عدم الظهور الإعلامي أو المشارَكات الفنية.

الجدير ذكره أن حورية فرغلي، تستعد للعودة بقوة الى الساحة الفنية، بعد انتهاء فترة النقاهة التي أعقبت عملية أنفها، حيث تواصل حالياً التحضيرات لمسلسل “براءة ريا وسكينة”، والذي أجلت العمل فيه طوال السنوات الثلاث الماضية بسبب أزمة أنفها.