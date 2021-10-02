تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري معتصم النهار والفنانة المصرية حورية فرغلي من أحد المهرجانات التي أقيمت مؤخرًا.

ويظهر معتصم النهار خلال إجرائه حوارا مع أحد المراسلين الصحفيين لتدخل الممثلة المصرية التي قاطعت اللقاء ووجهت له كلامها قائلة: “والنبي كلمني.. والنبي عاكسني”، ليرد النهار باللهجة المصرية: “اوك حكلمك.. خلص حكملك.. بس يا حورية”.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة ومتضاربة فالبعض تغزل بعفوية الفنانة المصرية وطريقة رد معتصم النهار عليها، فيما انتقد آخرون تصرفها وطريقة تعاملها معه التي وصفوها بالغزل الصريح والمرفوض.

وعلق عدد كبير على إصرار النهار الحديث باللهجة المصرية بالرغم من عدم إجادته لها وجاء في تعليقات الجمهور: “كلنا نريده يعاكسناا مو انتي بًس ياحووووريه”، وقالت متابعة أخرى: “عيب وش ذا.. مالها استخفت”، وعبر متابع: “ليلته سودة معتصم النهار”.