خرجت الممثلة المصرية ​حورية فرغلي​ قبل ساعات قليلة من غرفة العمليات الجراحية بعد خضوعها لعملية استغرقت 10 ساعات كاملة.

وقام عدد من الاطباء باستئصال قطعة من قفصها الصدري، بالإضافة إلى إستقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم لاعادة ترميم أنفها.

وتعد هذه العملية الاولى على ان تخضع المريضة لعملية ثانية في الايام المقبلة ولن تكون هذه الفترة سهلة عليها ابدا اذ ستحتاج الى 20 جلسة أوكسيجن لاعادة بناء الخلايا في وجهها.

يذكر ان حورية موجودة في الولايات المتحدة الاميركية وتحديداً في ولاية شيكاغو لاجراء العمليتين.