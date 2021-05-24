كشفت الفنانة ” حورية فرغلي ” في تصريحات لها خلال استضافتها مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” ببرنامجه واحد من الناس عن عدم استئصالها للرحم كما كان يعتقد البعض وما هو متداول عنها حول هذا الأمر .

حيث أشارت حورية فرغلي إلى أنها استأصلت فقط الأورام التي كانت موجودة داخل وخارج الرحم وبلغ عددها 7 أورام ليفية .. وأن الرحم مازال موجودا ولكن بحجم وشكل صغير لا يستطيع حمل جنين وأخبرتها الطبيبة أنها من المستحيل أن تنجب .

فقالت : ” أنا مستأصلتش الرحم الرحم موجود .. أنا استأصلت الأورام اللي جوة الرحم وبرة الرحم بس هو شكل الرحم ميشيلش بيبي .. لكن أنا جوايا حب يكفي الكرة الأرضية دي كلها لأي طفل ” .

وتابعت : ” كفاية إن أنا نفسي تبقىفيه حتة نازلة مني كده في الدنيا .. نفسي لو أنا مت في يوم من الأيام ابني أو بنتي يختمولي القرآن يدعولي استثمر فيهم إنأنا ابقى مربية تربية كويسة ربنا يدخلني الجنة .. أنا بحب الأطفال عندي ” .

وبسؤالها عن ما إذا كانت تفكر في تبني طفل أجابت حورية فرغلي بإنها كانت قد قامت بذلك بالفعل منذ سنوات عندما أخبرتها الخادمة لديها بحملها وأن والد الجنين تركها وهرب .. لتعرض عليها حورية أن تتبناه مع وجودها إلى جانب طفلها أيضا .

واستكملت : ” خلفت وسميت الولد آدم وخليت سواقي يتجوزها علشان البيبي يبقاله باسبور مصري كمان .. وأول ما الولد ابتدى يرتبط بيا ويحبني خدته وهربت بعد ما ربيته 6 سنين ” .