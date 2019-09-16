حورية فرغلي تكشف : خالد يوسف أرغمني على خلع ملابسي وتصوير هذا المشهد

وفقا لموقع ” العربية نت ” كشفت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” عن كواليس تصوير مشهد الإغراء والتي ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها في فيلم ” كلمني شكرا ” .

وقالت حورية أن هذا المشهد لم يكن موجودا في سيناريو الفيلم وأن مخرج الفيلم ” خالد يوسف ” قد أقحم مشهد تعريها بالأحداث وأجبرها على تصويره .

وأكدت على أن هذا المشهد أحدث لها ظلما وتسبب لها في متاعب على المستوى الفني والإنساني .

قالت : ” قررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى ولن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل .. وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها ” .

وعن الأسباب التي دفعتها إلى القيام بهذا المشهد أرجعت السبب إلى قلة خبرتها في ذلك الوقت .. وقالت : ” لست نادمة .. كنت قليلة الخبرة عند تقديمي هذا المشهد وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد اقتنعت لأنه في سياق أحداث الفيلم أن تقوم فتاة بخلع ثيابها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت .. ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد ” .

يذكر أن فيلم ” كلمني شكرا ” تم عرضه عام 2010 وشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وشويكار وغادة عبد الرازق .