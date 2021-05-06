كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن شكل أنفها ووجهها لأول مرة بعد انتهائها من العمليات الجراحية في أنفها في أمريكا واستعرضت آثار العملية الجراحية في أنفها على الهواء.

وظهرت حورية فرغلي في لقاء بالفيديو مع قناة “الشمس”، وكشفت عن وجهها لأول مرة على الهواء أثناء حديثها عن العمليات الجراحية التي خضعت لها في الشهور الأخيرة في أمريكا.

وظهرت آثار العملية الجراحية على أنف حورية فرغلي، وذلك بعدما نشرت في الفترة الأخيرة عدة صور لها ولكنها أخفت آثار العملية الجراحية بالفيلتر وبارتدائها الكمامة طوال الوقت.

وكانت حورية فرغلي قد عادت مؤخرا إلى القاهرة بعد رحلة علاجية طويلة وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وتداول الجمهور فيديوهات لها فور وصولها إلى مطار القاهرة.

وكشفت حورية فرغلي عن قضائها فترة نقاهة هذه الأيام، قبل عودتها مجدداً إلى أمريكا في الصيف للإطمئنان على سير العملية الجراحية، وأشارت إلى أنه من المتوقع ان تجري عملية جراحية جديدة في الصيف من أجل إنهاء الرحلة العلاجية الطويلة لأنفها.

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لأربع عمليات جراحية دقيقة في الأنف، فأجرت العملية الأولى في فبراير الماضي، واستغرقت العملية 10 ساعات، بسبب صعوبة العملية واستئصال قطعة من القفص الصدري، وغضروف من عظام الأذن من أجل ترميم الأنف، والعملية الثانية تم وضع العظام في مكانها، والثالثة كانت عبارة عن تأهيل هذه العظام، والأخيرة وضع اللمسات الأخيرة للتأكد من نجاح العملية،.

وقالت في تصريحات سابقة لها إن عدد العمليات الجراحية التي أجرتها في أنفها في السنوات الأخيرة وصل إلى 15 عملية.