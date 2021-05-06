أجرت الفنانة ” حورية فرغلي ” مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية ” جاسمين طه زكي ” لبرنامج ” مساء dmc ” كشفت من خلاله عن ما عانته قبل إجرائها لعمليات تجميل أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية .

فقالت حورية فرغلي أن حالتها النفسية قبل ذلك كانت سيئة للغاية وفي ” الحضيض ” على حد وصفها وأنها كانت تتمنى الموت ولا تجد سببا للحياة لولا دعم عددا من أصدقائها وزملائها الذي ساعدها في تجاوز محنتها .

وحرصت حورية على توجيه الشكر لكل من سأل عنها ووجه لها الدعم وجاء على رأسهم نقيب الفنانين الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” نبيلة عبيد ” والفنانة ” لطيفة ” والفنانة ” مادلين طبر ” والفنان ” شريف منير ” .

وأضافت : ” رانيا محمود ياسين كانت هي ضهري وصوتي .. كانت لما تسمع جت فترة كده قالوا إن أنا اتوفيت فرانيا طلعت وقالت إزاي تقولو كده عليها وأنا عندي أخبارها كلها .. فيه ناس أنا متخيلتش إن هما يكلموني ويسألوا عليا بالطريقة دي ” .

وأكدت الفنانة حورية فرغلي على أن هذا الدعم الذي تلقته ساعدها في استعادة الثقة في نفسها ليس كامرأة فقط ولكن كممثلة أيضا .