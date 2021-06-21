شوّقت الفنانة حورية فرغلي جمهورها ومتابعيها لمفاجأة جديدة تحضّر لها وستعلن عنها خلال الأيام المقبلة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: جاهزين للمفاجأة؟”، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور مبدين تلهّفهم للكشف عن هذه المفاجأة ومتسائلين عن نوعها وهل هي تخص حالتها الصحية أم عملاً فنياً جديداً ستظهر من خلاله؟

وكانت حورية قد أعلنت أنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “براءة ريا وسكينة”، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهائها من العديد من العمليات الجراحية في الأنف.

وأوضحت حورية أنها كانت متعاقدة على هذا المسلسل منذ ثلاث سنوات، ولكن بعدما تماثلت للشفاء واستعاد أنفها شكله الطبيعي، قررت العودة الى التصوير، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب جمهورها… وذكرت: “أنا حالياً بخير وبصحة جيدة ولن أخضع لعمليات مرة أخرى بخصوص أنفي ومن المقرر أن أسافر خارج مصر الفترة المقبلة للاطمئنان فقط على صحتي”.

يُذكر أن حورية فرغلي كانت قد تعرضت لوعكة صحية إثر حادث سقوط عن صهوة جواد، تسبّب في كسر أنفها وخضعت لعدد من العمليات الجراحية خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة حتى عاد أنفها الى طبيعته.