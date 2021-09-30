هاجمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، المخرجة إيناس الدغيدي أثناء تقديمها ندوة المخرج علي بدرخان ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37.

وتحدثت ايناس الدغيدي مع علي بدرخان اثناء الندوة ووجهت له العديد من الاسئلة دون ان تترك الفرصة لباقي الحضور، لتغضب غادة ابراهيم منها وتقول لـهـــا بصوت مرتفع : ” انتي فاكرة نفسك في برنامج شيخ الحارة؟! مش ناقص غير شيخ الحارة يطلع ويقول فضايحنا .. سيبي فرصة لباقي الحضور عشان يشارك في الندوة”.

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ووصفت غادة إبراهيم الندوة بأنها لا تليق بالتكريم قائلة: “تحولت الندوة إلى فرح بلدي، لا تليق بندوة تكريم أبدًا” وأضافت: “كل الناس اللي بتحترم نفسها؛ خرجوا برة القاعة، ورئيس المهرجان كان منزعج للغاية”.

وغضبت إيناس الدغيدي من غادة ابراهيم إلا انها لم ترد في بداية الامر عليها، لكنها طلبت منها بعد ذلك الصمت ليتحول الامر إلي مشاجرة بينهما حتي تدخل بعض الحضور لإنهاء الازمة

تكريم علي بدرخان

وأقيمت ندوة لتكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتواجد عدد من النجوم في ندوة التكريم، منهم مدير التصوير محسن أحمد، المنتج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرجين هاني لاشين وإيناس الدغيدي، الفنانة إلهام شاهين، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز.

وحكى المخرج الكبير علي بدرخان عن دخوله عالم الإخراج، وقال: “إنه شعر أن لديه إحساس توصيل المعلومة، وهذا من أهم كوادر المخرج وطريقة تعامله مع فريقه، بجانب خبرته في التعامل مع الشباب؛ نتيجة لشقاوته في الجامعة، فتحمَّس لتجربة عالم الإخراج”.

وأضاف علي بدرخان: “أنا لا أقوم بعمل أفلام تأتي من مؤلفين، أنا من أكتب، ولدي أعمال في منزلي لا أستطيع أن أصنعها بسبب ضغف الإنتاج، وحينما أشاهد أعمال هذه الأيام؛ أجد أنها مأخوذة من أفلام أجنبية”.

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