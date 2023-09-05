نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صور لها مع ابنتها لارا وطليقها وهما معها في أول يوم مدرسة.

أسما برفقة ابنتها وطليقها

وكتبت أسما شريف منير تعليق على الصورة قالت فيه “عقبال أول يوم جامعة يا نور عيني، بنحبك أوي وفرحانين بيكي”.

تفاعل جمهور أسما مع صورتها برفقة ابنتها وطليقها وأشادوا بطريقتها المميزة في التعامل مع ابنتها وزوجها السابق.

من هو طليق أسما شريف منير؟

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية نجلاء فتحي لا يعرف أنها لديها شقيقة توأم تربطها صلة عائلية بالفنان المصري شريف منير.

وأخت نجلاء فتحي التوأم اسمها منى، وهي حماة أسما شريف منير السابقة، وجدة ابنتها الوحيدة لارا، ومن يرى منى فتحي حتماً، سيعرف أنها شقيقة نجلاء، وهناك أقاويل تفيد بأن منى ونجلاء ليس توأم وإنما بينهم شبه كبير ليس إلا.

اسما شريف منير تثير جدلاً بصلة قرابتها مع نجلاء فتحي

وكانت نجلاء فتحي أثارت الجدل بعد ظهور أختها التوأم بصورة على إنستجرام برفقة خبيرة التجميل اسما شريف منير اثناء احتفال الأخيرة بعيد ميلاد طفلتها الوحيدة لارا بحضور طليقها الأول محمود السكري.

أحدث ظهور لمنى شقيقة نجلاء فتحي وحماة أسما شرف منير السابقة – أثناء الإحتفال بميلاد حفيدتها لار

وللوهلة الاولى، ظن الكثير من المتابعين بأن السيدة التي ظهرت برفقة اسماء شريف منير هي النجمة نجلاء فتحي متسائلين عن صلة القرابة بينهما وتواجدها في الحفل، ورجح البعض بأن تكون حماتها لكن من المعروف ان النجمة القدير نجلاء فتحي ليس لديها الا ابنة وحيدة تدعى “ياسمين”.

وبعد توالي التعليقات من الجمهور، اضطرت اسما شريف منير لحسم الامر قائلة ان السيدة التي تظهر فى الصورة، هي شقيقة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، ووالدة زوجها السابق، اي انها جدة ابنتها “لارا”.

أسما شريف منير: والد ابنتها لا يزال صديقها وهذه أسباب انفصالهما

يُذكر أن أسما شريف منير تزوجت مرتين الأولى برجل الاعمال محمود السكري إبن شقيقة نجلاء فتحي عام 2010، ورزقت منه بابنتها “لارا” وانفصلت عنه في هدوء، كما انفصلت عن الممثل محمود حجازي مؤخرًا.

زواج أسما شريف منير ومحمود السكري

تزوجت أسما للمرة الأولى برجل الأعمال محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري بعد قصة حب كبيرة. حيث جمعتهما علاقة صداقة تطورت إلى حب وانتهت بالزواج.

وكان حفل زفافهما من الحفلات المميزة في الوسط الفني وحضره عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجلاء فتحي وعادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد السقا وحسين فهمي وغيرهم.

بعد فترة قصيرة أنجبت منه ابنتها الوحيدة لارا، لكن الخلافات زادت بينهما بدرجة كبيرة ووصلت الأمور بينهما إلى الطلاق حفاظا على صحة ابنتهما النفسية.

وكشفت أسما أن مرحلة الطلاق كانت من المراحل التي زاد فيها احترامها لزوجها السابق، حيث تمت كل الإجراءات في هدوء دون أي مشاكل من الطرفين.

واتفق الطرفان على أن الابنة الوحيدة ستكون حضانتها مع والدتها أسما ومن حق والدها أن يراها في أي وقت.

أكدت أسما أن علاقتها بوالد ابنتها جيدة جدا، ولا يزال الود والاحترام قائما بينهما.. مشيرة إلى أن صغر سنهما كان سبب الانفصال السريع.

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