ظهر “خالد” إبن الفنانة المصرية ليلى علوي بالتبنى، معها فى حلقة جديدة مع “أبلة فاهيتا” ببرنامج لايف من الدوبليكس في موسمه الثانى، وأكدت ليلى علوى أنها ستدلع زوجة ابنها في المستقبل، كما كشف ليلى علوى أن ابنها يسرق شاحن الموبايل، وأنها تغيير على خالد ابنها بشكل غير عادى.

خالد، هو ابن ليلى علوي، بالتبني، ويبلغ من العمر حاليا 19 عاما. حيث أنها كشفت في حوار تلفزيوني سابق لها أنها اتخذت قرار التبني بعد رحيل قريبتها، وأن الله عوضها بخالد عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على حياتها.

كما كشفت الفنانة ليلى علوي عن تفاصيل جديدة لا يعرفها الكثيرون عن حياتها الشخصية. فتحدثت عن بداياتها وماتفضله، كما كشفت عن اسمها بالكامل ليلى أحمد على علوى، وعن كونها مواليد 1962، أي أن عمرها الحالي 58 عاماً، وأشارت إلى أنها كانت منذ صغرها يكتبون اسمها على الكراريس «ليلى علوي» في المدرسة، فأكملت بهذا الاسم، وليس باسم والدها لحين دخلت الحياة الفنية.

ولعبت ليلى علوي مع أبلة فاهيتا لعبة “بدون كلام” خلال الحلقة، عن فيلم “أنف وتلات عيون”، وفيلم “الحرافيش”، وفيلم “أى أي”، وعن فيلم “ليلة البيبى دول” بشكل كوميدى، وكشفت ليلى علوى انها تميل للذهاب إلى الأماكن التى بها بحر، وحينما يفتح الطيران سوف تسافر إلى اليونان، كما أنها تعمل تسوق من جميع المحلات فى مصر.

وكانت أبرز الفقرات خلال هذا اللقاء مع “أبلة فاهيتا”، غناء ليلى علوي أغنية “فكك” ورقصت عليها والتى تقول كلماتها: “فكك من الطاقة السلبية فكك من اللى مصاحب جيبك فكك من سكة تضيعك فكك فك فك فكك.. فكك من القاعدة الكدابة فكك من الست المادية فكك من عالم طبالة وشنبات طالعة فكك من الحلو أبو وشيين فكك من الهرى وفاضيين.. فك فك فكك.

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، إنتاج عام 2016، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.