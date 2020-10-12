شارك “خالد الذهبي” نجل الفنان السورية “أصالة نصري” أصدقائه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور “إنستجرام” بصورة جمعته بوالدته وأشقائه أدم وعلي طارق العريان، وفاجئ خالد الذهبي الجميع بتعليقه علي الصورة موجها رسالة شديدة اللهجة موجهة للمخرج “طارق العريان” طليق والدته .

وقال الذهبي “أخبرني هل تقضي وقت كاف مع عائلتك، لأن الرجل الذي لا يقضي وقت مع عائلته لا يمكن أبدًا أن يكون رجلًا حقيقيًا”، وأضاف: “أعلم أن هذا هو الاقتباس المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفًا وأعد مشاهدته مرة أخرى، آه وشيء آخر أيضًا، املأ هذه الفجوة سريعًا من أجلي”.

وتعرض المخرج طارق العريان -أيضًا- لانتقادات من المتابعين بسبب تصرفه تجاه توأمه، مشيرين إلى أنه قد يكون منشغلًا مع حبيبته الجديدة التي جعلته ينسى طفليه، بينما قال آخرون، إنه يريد أن يبتعد عنهما بسبب خلافاته مع زوجته السابقة، أصالة نصري. وتجاهل طارق العريان الرد علي تلك الرسالة تماما.

في سياقٍ متصل، عاشت مؤخراً النجمة أصالة نصري حالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان منذ بضعة شهور، حيث فقدت بعض وزنها، وأكدت من خلال تصريحاتها أنها ما زالت تحبه برغم الانفصال، مما أثار حالة من التعاطف منها من جانب محبيها، خاصة وأنها لم تعلن أبداً عن السبب وراء طلاقها 14 عاماً من الزواج، حيث تزوج الثنائي في يوم 27 مارس 2006، حيث أنجبت أصالة منه طفلين توأم هما “آدم” و”علي” قبل 9 أعوام، وذلك قبل إعلان الطلاق رسمياً أوائل شهر يناير الماضي.

وعلي الصعيد الفنى، روجت الفنانة أصالة نصري لأغنييتها “سوي” ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة ” سوي واغواني زينه يالله الخيرة يالله الخيره ولا ظنيت ولا ظنيت ابد قلبي يعلن العصيان.. كلمات: قوس، ألحان: سهم ، توزيع: بشار سلطان”، وتفاعل معها الكثيرون من ممحبيها الذين أشادوا بأغنيتها وأشادوا أيضا بأغنتيها الجديدة “لا تستسلم” التي حققت خلالها نجاجا كبيرا خلال الفترة الماضية .