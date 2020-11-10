شن الفنان ” خالد الصاوي ” هجوما على بعض الفنانين دون ذكر اسمائهم خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” .

وذلك لما صرح به البعض حول رفضه الزواج والاتباط بممثلة أو اعتراضهم على دخول بناتهم إلى مجال التمثيل .

وأبدى خالد الصاوي إنزعاجه واستيائه من تلك النوعية من التصريحات مطالبا نقابة المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات فورية ضد من يصرح بذلك .

فقال : ” اللي يقولك أنا متجوزش ممثلة أو محبش بنتي ممثلة أنت بتشتم فينا كلنا الستات والرجالة اللي بتشتغل معاهم .. إنت المفروض تتحول للتحقيق اتفضل اخرج برا النقابة قاعد بتعمل عندنا ايه ” .

وتابع : ” هناك ازدواجية في المعايير لا يمكن قبولها يعني كده بتشتغل ده وفي نفس الوقت لا تحترم الست اللي تمتهن نفس المهنة .. شايفها مش محترمة ؟ ” .

وأضاف خالد الصاوي : ” إحنا كده بنخدّم عليها يعني عشان هي مش محترمة ؟ يبقا إحنا شغالين ايه بقا .. أخبار القرون والأرايل إيه ؟ .. إنت بقى عندك بطحة بتحسس عليها ملكش دعوة بينا ” .