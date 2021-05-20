انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ظهر فيه الفنانان تامر حسني وخالد الصاوي وهما يرقصان بشكل مضحك، على أنغام أغنية “كل سنة وأنت طيبة”، وذلك في إحدى المناسبات الخاصة حيث بدا في الفيديو عدد من أصدقائهما ومنهم أحمد فهمي ولاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان.

الجدير ذكره أن خالد الصاوي، شارك في الموسم الرمضاني الفائت في مسلسلَي “اللي ملوش كبير”، مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، و”القاهرة كابول”، مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب. كما يُعرض له حالياً في دور السينما فيلم “أحمد نوتردام” من بطولة رامز جلال وغادة عادل وحمدي الميرغني، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

في حين شارك تامر حسني في غناء تتر وأغاني مسلسل “نسل الأغراب” الذي قام ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة وشاركتهما البطولة الفنانة مي عمر، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج محمد سامي.