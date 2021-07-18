وجه الفنان ” خالد الصاوي ” رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” طالبهم من خلالها بالدعاء إلى الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

فنشر خالد الصاوي صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز وكتب في تعليقه عليها : ” أختي الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكي الله وعافاكي إنتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما ” .

وتابع : ” في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكي لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي وبيتك وأبنائك ومحبينك في أفضل حال ” .

وأضاف خالد الصاوي : ” أتوجه لجمهوري وجمهور ياسمين وعوضي بطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل ” .

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد أعلن منذ ساعات عن تواجد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بغرفة العمليات حيث تخضع لعملية جراحية دون أن يكشف عن تفاصيلها .