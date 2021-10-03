علق الممثل المصري خالد النبوي على المشهد الشهير الذي جمعه بمواطنته الفنانة غادة عبد الرازق فى مسلسل “مسألة مبدأ” والذى تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد النبوي، خلال حلوله ضيفا ضيفا على برنامج “لايف من الدوبلكس”، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، أن: “المخرج خيري بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة”.

كما تحدث خالد النبوي، خلال اللقاء، عن عائلته حيث قال: “عندي ثلاثة أبناء، أكبرهم نور، ودخل مجال الفن، وكان له مشاركة في مسلسل “الاختيار”، وابني الثاني له ميول رياضية، مدير فني رياضي، والثالث الصغير زياد ويبلغ من العمر 13 عاما”.

وأضاف: “تم رفضي مرة واحدة من فتاة، تقدمت لخطبتها، ومراتي معها باسوردات تليفوناتي كلها”.

وأكد نبوي أنه تعلم التمثيل على يد مجموعة كبيرة من النجوم الكبار على رأسهم الفنان الراحل كرم مطاوع الذي نجح في تعليمه التمثيل بشكل صامت، وأن ما تعلمه ساهم في تنمية موهبته.