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خالد سليم يتعرض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حدث؟

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khaled selim

تعرض الفنان خالد سليم لموقف محرج خلال احيائه لحفل غنائي في مدينة دمنهور، حيث فوجئ بتوقف الميكروفون، ولكنه نجح في التعامل مع هذا الموقف بذكاء وتمكن من إستكمال الغناء من دونه.

ونشر خالد سليم في حسابه على “إنستغرام” مقطع فيديو يكشف عن ما حدث معه، وعلق قائلًا: “حفل أوبرا دمنهور، مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو فى أى مكان بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا إزاي نتصرف وبسرعة، المايك توقف تماماً فى بداية أغنية نسم علينا الهوا ولكن الحمد لله”.

ويعود خالد سليم إلى الدراما من خلال مسلسل “بلا دليل”، ويشارك درة بطولته، كما تلقى مؤخرًا عدد من العروض السينمائية، إلا أنه لم يحسم قراره بشأنها.

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