خالد سليم يحذّر من التعامل مع مدير اعماله السابق.. وزيزي عادل تعلق وتكشف السبب

اصدر الفنان المصري ​خالد سليم​ بيانا حذّر فيه من التعامل مع مدير أعماله السابق محمد سمير الذي استبعده منذ عامين، قائلا: “تحذير هام، يحذر المكتب الفني الخاص بالفنان خالد سليم، التعامل مع المدعو محمد سمير، في أي شيء يتعلق بأعمال الفنان خالد سليم، الفنية بشكل عام، علمًا بأن الفنان قد استبعده تمامًا من فريق عمله منذ أكثر من عامين، لأسباب مهنية وأخلاقية، وأن المدعو محمد سمير، لم يكن إلا مساعدًا ومرافقًا فقط للفنان ولم يكن مديرًا لأعماله مطلقًا”.

بدورها علقت الفنانة المصرية ​زيزي عادل​ على هذا البيان مشيرة الى ان الخلاف بين الثنائي هو ان سمير اراد ان يدير اعمالها، فرفض حينها خالد سليم الذي كان ايضا يتولى ادارة اعماله، قائلة: “في البداية عايزة أعترض على الكلام اللي مكتوب عن لسان خالد سليم، واللي بيكون ابن عمة محمد سمير، وبينهم صلة قرابة غير أن محمد كان مدير أعماله ٩ سنوات، وعايزه أوضح إن محمد سمير، هو مدير أعمالي بقاله سنتين وهو جدير بالثقة وكان في فترة كان محمد سمير مدير أعمالي أنا وخالد سليم في نفس الوقت مما أدى إلى الخلافات”.

وتابعت: “ومن خلال تعاملي مع محمد هو فاهم كويس جدا يعني ايه إدارة، وبيكون متواجد مع الفنان في أي مكان زي الاستوديو أو في تصوير فيديو كليب أو جلسات تصوير وما شابه ذلك، مش بس تواجده في الشغل اللايف، وبالنسبة لكلام خالد سليم أنه تم استبعاد محمد لأسباب مهنية وأخلاقية، فالسبب هو أن محمد سمير اتفق على إدارة أعمالي، واعترض خالد سليم ومتهيألي إن ربنا ميرضاش إن حد يوقف رزق داخل لشخص وده كان سبب انتهاء الشغل بينه”.

وختمت: “وحابه أوضح إن محمد سمير شخص يعتمد عليه مهنيا وأخلاقيا، ومتهيألي ده مش رأيي لوحدي لأن محمد على معرفة بفنانين وملحنين وشعراء وموزعين ومديرين أعمال كبار وممكن يقولوا رأيهم فيه من خلال تعاملهم معاه”.