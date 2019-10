خالد عليش يكشف عن تعرضه ل ” عضة نسناس “

View this post on Instagram

النهاردة كانت الحقنة التانية من خمس حقن عشان عضني نسناس ايوه نسناس متستغربش 😂😂 ايه سبب مقابلتي للنسناس و ايه خلاه يعضني ده موضوع كبير بقي نتكلم فيه بعدين بس المثل بيقول عضة أسد ولا نظرة حسد لو قولنا ( عضة نسناس ولا…………)؟؟؟؟؟