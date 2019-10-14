خالد عليش يكشف عن تعرضه ل ” عضة نسناس “

نشر الفنان والإعلامي ” خالد عليش ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة من تلقيه العلاج بعد تعرضه لعضة نسناس .

حيث يظهر في الصورة كارت المتابعة لحصوله على الجرعات اللزمة للعلاج بعد تعرضه لها الموقف .

وأشار خالد عليش إلى إنه حصل اليوم على الحقنة الثانية من أصل خمسة لعلاج عضة النسناس التي تعرض لها مؤخرا .

وكتب عليش في تعليقه على الصورة قائلا : ” النهاردة كانت الحقنة التانية من خمس حقن عشان عضني نسناس .. أيوه نسناس متستغربش .. إيه سبب مقابلتي للنسناس وإيه خلاه يعضني ده موضوع كبير بقي نتكلم فيه بعدين .. بس المثل بيقول عضة أسد ولا نظرة حسد لو قولنا ” عضة نسناس ولا …. ؟؟ ” ” .