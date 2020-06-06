رُزق خالد مقداد، مؤسس ومدير قناة طيور الجنة والذي يحمل الجنسية الأردنية وأصوله فلسطينية، وزوجته مروة حماد بطفل جديد اطلقا عليه اسم “سند”.

صورة له برفقة الطفل وعلق كاتبا: “رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ” الحمد لله الذي مَنَّ علينا في هذا اليوم الجميل حيث تكون ليلة يوم الجمعة بمولود جديدٍ أسميناه ( سند )، سائلين الله تعالى أن يكون صالحًا مصلحًا وسندًا لأبويه وأهله ودينه وبلاده والناس أجمعين “.

اما عصومي، وهو احد نجوم قناة “طيور الجنة”، فقد نشر مقطع فيديو وثق لقطات مفصلة عما حدث بالضبط بداية من ذهاب والدته إلى المستشفى وحتى لقائه الأول مع شقيقه المولود.

يذكر ان عائلة مقداد أصبحت مكونة من 5 ذكور وفتاة واحدة هم المعتصم بالله، وليد، جنى، جاد، اياد وسند.

وكانت فكرة طيور الجنة قد بدأت بـ فيديوهات مصورة من البيت لتبدأ بعدها بالتوسع ليطلقوا قناة خاصة عام 2008 والتي ما زالت تحقق نجاح كبير ليومنا هذا.