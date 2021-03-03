أعلن المخرج المصري ” خالد يوسف ” يوم أمس الثلاثاء في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقه ” صلاح ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

فكتب خالد يوسف في منشوره : ” رحل شقيقي صلاح ” .

وفي منشور آخر له أعلن عن عودته إلى القاهرة قادما من فرنسا اليوم الأربعاء لحضور جنازة شقيقه التي ستقام ظهر اليوم في بلدته كفر شكر بمحافظة القليوبية .

فقال خالد يوسف : ” قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي .. نشيع جثمان شقيقي الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة .. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ” .